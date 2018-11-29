«У нас лишь бумажные кораблики против ракетной угрозы в Крыму»: на Украине подвели итоги «пятого года войны»

Киев, 29 ноября. Политика Украины в сфере судостроительства буксует, с приходом к власти нового руководства в стране так и не смогли создать полноценный флот, заявил бывший командующий украинских военно-морских сил вице-адмирал Сергей Гайдук на пресс-конференции в Киеве.

Гайдук задался вопросам: «где государственные программы, где финансовый ресурс, где сроки, где ответственность и прочее».

«К сожалению, пятый год войны заканчивается лишь бумажными корабликами, бумажными подводными лодками, бумажным ракетным оружием. Все, что мы смогли за этот период сделать – построить шесть малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых уже находятся в плену», — констатировал вице-адмирал.

По его словам, даже построенный на Украине корабль не означает, что он станет единицей, которая сможет увеличить военный потенциал страны. Гайдук высказал мнение, что украинские «бумажные корабликии» не смогут сражаться против «ракетной угрозы, которая находится в Крыму».

Гайдук подчеркнул, что в стране существуют противоречия между политико-бизнесовым подходом и национальными интересами. Например, корвет проекта 58250 «Владимир Великий» то строится, то не строится «при готовности корабля в 32% и документации более 60%», отметил бывший командующий ВМС Украины.

«Такая же картина была и с малыми бронированными артиллерийскими катерами», — подчеркнул он.

Отношения между Россией и Украиной усугубились четыре года назад. Киев обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, а заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.

На днях Киев устроил очередную провокацию в Керченском проливе. Три военных украинских корабля вторглись в территориальные воды России, не реагируя на законные требования Москвы прекратить опасные маневры. По итогу Москва была вынуждена задержать суда. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 году. После государственного переворота Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса силовые операции.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский констатировал, что на юго-востоке Украины «мы воюем сами с собой». По его словам, украинскому руководству необходимо договориться с ДНР и ЛНР.