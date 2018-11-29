На Украине загорелось министерство финансов

Киев, 29 ноября. Здание министерства финансов Украины горит в Киеве, сотрудников экстренно эвакуировали. О происшествии сообщила представитель пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнили в ГСЧС, пожарная сигнализация сработала в Минфине в 07.37 по местному времени. На место происшествия возле метро «Контрактовая» тут же выехали шесть пожарных расчетов. Прибывшие сотрудники ГСЧС установили, что возгорание произошло в шахте лифта.

Представитель ведомства Светлана Водолага рассказала журналистам местных СМИ, что в шахте горели кабели.