Chery снизил цены на две модели в России

Москва, 29 ноября. Китайская автомобилестроительная компания Chery объявила о снижении цен в России на модели Tiggo 2 и Tiggo 5 в определенных комплектациях, о чем свидетельствуют результаты мониторинга рынка, проведенного специалистами портала «Цена Авто».

Эксперты выяснили, что Chery Tiggo 2 в комплектации Luxury MT, в этом году сошедший с конвейера, можно будет приобрести в России за 777 тысяч рублей, в то время как модель Luxury AT предлагается по цене в 844 тысячи рублей.

Кроссоверы укомплектованы бензиновыми агрегатами объемом на 1,5 литра, способными генерировать мощность в 106 лошадиных сил. Специалисты отметили, что снижение цен не коснулось Basic MT, ее стоимость по-прежнему составляет 673 тысячи рублей.

Кроме того, выпущенные в 2017 году Tiggo 5 в комплектациях Comfort MT и Connected MT упали в цене до 999,9 и 977 тысячи рублей, в то время как Luxury CVT по-прежнему стоит почти 1,2 миллиона рублей. Стоимость на эти модели была обновлена на 10–30 тысяч рублей еще в октябре, добавили эксперты.

Статистические данные показали, что с начала 2018 года россияне приобрели свыше 4,6 тысячи автомобилей марки Chery, что сопоставимо с прошлогодним объемом продаж.

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