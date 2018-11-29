Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Неизвестные похитили картину Ренуара из аукционного дома в Вене

53
0 Оставить комментарий

Неизвестные похитили картину Ренуара из аукционного дома в Вене

Вена, 29 ноября. Неизвестные злоумышленники украли известную картину «Залив, море, зеленые скалы» французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара из аукционного дома в Австрии. Об этом передает агентство Associated Press.

По данным издания, трое неизвестных пробрались в аукционный дом Dorotheum, где сняли полотно и скрылись. Известно, что стоимость украденного шедевра составляет порядка 120-160 тыс. евро, пишет «Свободная пресса».

Сообщается, что о краже стало известно лишь после того, как сотрудники правоохранительных органов Вены опубликовали снимки злоумышленников и призвали общественность оказать помощь в поиске воров.

Напомним, весной текущего года в Третьяковской галерее один из посетителей повредил полотно художника Ильи Репина, металлическим столбиком ограждения разбив стекло картины.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.