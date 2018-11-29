Донбасс: украинские силовики пять раз за сутки обстреляли ЛНР

Луганск, 29 ноября. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике. Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики. Отмечается, что обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР около Золотого-5, поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Сокольники и Калиновка.

Киевские военные применили минометы калибром 120 и 82 миллиметров, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует «школьное» перемирие, введенное из-за начала учебного года в Луганской и Донецкой народных республиках. Несмотря на это, украинские силовики ежедневно продолжают обстреливать населенные пункты, неподконтрольные Киеву.

Киев начал военную операцию в Донбассе в апреле 2014 года, когда ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, не согласившись с государственным переворотом на Украине.