Ученые обнаружили связь между характером человека и температурой воздуха

Лондон, 29 ноября. Характер человека связан с температурой окружающей среды, заявили ученые.

Эксперты установили, что комфортная для человека температура составляет 22 градуса по Цельсию. В зависимости от отклонений от этой планки меняются характеры людей, убеждены ученые.

Так, по их мнению, в регионах с более жарким климатом люди отличаются высоким уровнем экстраверсии, эмоциональной стабильности, уступчивости и добросовестности. Если средняя температура в стране или области держится ниже 22 градусов темла, то люди, наоборот, характеризуются как более закрытые и менее эмоциональные.

Как пишет Planet Today, ученые сделали вывод, что температура окружающей среды близкая к 22 градусам тепла более благоприятна для развития личности, в то время как чрезмерно высокая или низкая может иметь иметь негативное влияние.