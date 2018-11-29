Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Ученые обнаружили связь между характером человека и температурой воздуха

44
0 Оставить комментарий

Ученые обнаружили связь между характером человека и температурой воздуха

Лондон, 29 ноября. Характер человека связан с температурой окружающей среды, заявили ученые.

Эксперты установили, что комфортная для человека температура составляет 22 градуса по Цельсию. В зависимости от отклонений от этой планки меняются характеры людей, убеждены ученые.

Так, по их мнению, в регионах с более жарким климатом люди отличаются высоким уровнем экстраверсии, эмоциональной стабильности, уступчивости и добросовестности. Если средняя температура в стране или области держится ниже 22 градусов темла, то люди, наоборот, характеризуются как более закрытые и менее эмоциональные.

Ученые обнаружили связь между характером человека и температурой воздуха

Как пишет Planet Today, ученые сделали вывод, что температура окружающей среды близкая к 22 градусам тепла более благоприятна для развития личности, в то время как чрезмерно высокая или низкая может иметь иметь негативное влияние.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.