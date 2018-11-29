Россельхознадзор заподозрил Сербию в перепродаже товаров из Украины

Москва, 29 ноября. Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставки в Россию из Сербии белково-жирового продукта украинского происхождения. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что с января по июль 2018 года Сербия поставила 3,82 тысячи тонн сыроподобного продукта. Поставки осуществлялись сербской компанией Sremska Mlekara Doo.

Как уточнили в Россельхознадзоре, страной происхождения товара была указана Сербия, но за данный период с Украины на территорию Сербии осуществлялся экспорт белково-жирового продукта. Адрес получателя продукции совпадает с адресом сербской фирмы.

Ранее в Россельхознадзоре объяснили причины ограничения транзита через Россию мяса птицы из США. Россельхознадзор ограничил транзит по территории России мяса птицы, которое было произведено в США и предназначено для Казахстана. Ограничения начали действовать с 20 ноября.

В ведомстве подчеркнули, что Россельхознадзор — орган исполнительной власти, в обязанности которого входит контроль продукции и обеспечение безопасности продуктов питания.

Россельхознадзор в течение этого года не раз предотвращал попытки граждан Казахстан ввести в Россию мясо птицы американского производства. Речь идет о попытках ввоза продукции в Оренбургскую и Омскую области, Алтайский край.