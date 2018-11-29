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Оперативный штаб МВД для координации работы при военном положении создан на Украине

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Оперативный штаб МВД для координации работы при военном положении создан на Украине

Киев, 29 ноября. МВД Украины сформировало оперативный штаб для координации работы всех органов ведомства в условиях военного положения. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

В украинском ведомстве указали, что на время действия военного положения полиция и подчиненные ей инстанции кроме прямых обязанностей уделят внимание усиленной охране объектов, обеспечению комендантского часа, специального режима въезда-выезда.

«Для координации работы всех органов системы МВД и наблюдения обстановки создан оперативный штаб, который возглавил заместитель главы министерства внутренних дел Вадим Троян», — следует из сообщения ведомства, опубликованного на странице в Facebook.

Уточняется, что в штаб были включены сотрудники государственной погранслужбы, службы по чрезвычайным ситуациям, нацполиции, миграционной службы и нацгвардии.

Глава Украины Петр Порошенко после инцидента в Азове подписал указ о введении сроком на 30 дней в ряде областей страны военного положения​​​. Данный режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан страны.

Автор: Андрей Крылов
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