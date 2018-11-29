Закон о введении военного положения на Украине вступил в силу

Киев, 29 ноября. Закон о введении военного положения в ряде регионов Украины опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер», таким образом он вступил в силу.

Согласно тексту документа, военное положение вводится на 30 дней в десяти областях страны, среди которых Винницкая, Луганская, Николаевская, Сумская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Донецкая, Запорожская и Херсонская. Кроме того, оно касается также внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Президент Украины Петр Порошенко объявил также о мобилизации в условиях военного положения, отметив при этом, что жизнь рядового украинца никак не изменится, Киев не собирается нарушать конституционные права граждан.

Сьогодні підписав Закон, яким на 30 днів в Україні введений воєнний стан. Для звичайного громадянина життя абсолютно не змінюється. Якщо нам вдасться не допустити вторгнення російських збройних сил на нашу територію, ми не плануємо обмежувати жодні конституційні права і свободи pic.twitter.com/8ydjvwgGhN — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 ноября 2018 г.

Верховная рада в минувший понедельник одобрила указ украинского президента о введении военного положения на 30 дней после того, как три украинских военных корабля в минувшее воскресенье устроили провокацию в Черном море.

В газете «Урядовый курьер» закон уже был опубликован, однако говорилось о введении военного положения в стране на 60 дней, то есть не учитывались правки Верховной рады. Федеральное агентство новостей выяснило, чем грозит Порошенко публикация ошибочного указа.

Напомним, суда военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин накануне назвал произошедшее провокацией киевских властей и, возможно, самого президента Украины перед выборами, запланированными на весну 2019 года. При этом он оценил действия российских пограничников во время провокации ВМСУ, отметив, что военнослужащие России не могли действовать иначе, поскольку защищали свою страну.