Россия передала США сведения об американских потерях во Второй мировой войне

Вашингтон, 29 ноября. Россия передала Соединенным Штатам дополнительные данные о потерях американцев в ходе Второй мировой войны. Об этом рассказал помощник заместителя министра обороны России генерал-майор запаса Александр Кирилин.

Кирилин сообщил, что сведения были переданы на новом пленарном заседании совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.

Российская сторона привезла документы, касающиеся сбитых самолетов в ходе боевых действий, отметил представитель оборонного ведомства. По его словам, речь идет об архивных документах 16-й воздушной армии.

«Оказывается, американцы у нас собирались запросить эти документы, но начальник архива вместе с руководителем группы по Второй мировой войне как бы предугадали это желание, и мы привезли несколько десятков листов документов, поняли, что это их интересует, и обещали им, и выполним, естественно, это обещание, подобрать по другим армиям, по другим направлениям аналогичную информацию», — отметил Кирилин.

Он добавил, что Москву интересовали документы по тем лицам, которые после освобождения Германии от нацистов не захотели возвращаться в Советский Союз, а решили по различным причинам эмигрировать в другие страны, в том числе в США.

Кирилин уточнил, что в РФ числятся без вести пропавшими пять миллионов человек, почти два миллиона вернулись из плена, но что произошло с другими — неизвестно. По его словам, России важно установить «хотя бы фамилии, что человек не пропал без вести».