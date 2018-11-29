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Россия передала США сведения об американских потерях во Второй мировой войне

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Россия передала США сведения об американских потерях во Второй мировой войне

Вашингтон, 29 ноября. Россия передала Соединенным Штатам дополнительные данные о потерях американцев в ходе Второй мировой войны. Об этом рассказал помощник заместителя министра обороны России генерал-майор запаса Александр Кирилин.

Кирилин сообщил, что сведения были переданы на новом пленарном заседании совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.

Российская сторона привезла документы, касающиеся сбитых самолетов в ходе боевых действий, отметил представитель оборонного ведомства. По его словам, речь идет об архивных документах 16-й воздушной армии.

«Оказывается, американцы у нас собирались запросить эти документы, но начальник архива вместе с руководителем группы по Второй мировой войне как бы предугадали это желание, и мы привезли несколько десятков листов документов, поняли, что это их интересует, и обещали им, и выполним, естественно, это обещание, подобрать по другим армиям, по другим направлениям аналогичную информацию», — отметил Кирилин.

Россия передала США сведения об американских потерях во Второй мировой войне

Он добавил, что Москву интересовали документы по тем лицам, которые после освобождения Германии от нацистов не захотели возвращаться в Советский Союз, а решили по различным причинам эмигрировать в другие страны, в том числе в США.

Кирилин уточнил, что в РФ числятся без вести пропавшими пять миллионов человек, почти два миллиона вернулись из плена,  но что произошло с другими — неизвестно. По его словам, России важно установить «хотя бы фамилии, что человек не пропал без вести».

Автор: Дарья Смолина
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