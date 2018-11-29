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Экономика

Эрдоган рассказал, как Турция рассчитается за поставку российских С-400

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Эрдоган рассказал, как Турция рассчитается за поставку российских С-400

Анкара, 29 ноября. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что расчеты за поставки российского комплекса С-400 в Анкару должны производиться в национальных валютах — рублях и лирах. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

«Передача систем C-400 должна состояться к концу следующего года, после чего совместными усилиями глав министерств финансов и регуляторов двух стран будет реализован тезис о расчетах в национальных валютах», — заявил он.

Эрдоган отметил, что такие расчеты планировались с самого начала, передает телеканал «360».

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал. Россия зовет!» рассказал, что Москва и Анкара смогли провести сделку по поставкам С-400, отказавшись от расчетов в американских долларах.

Автор: Андрей Крылов
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