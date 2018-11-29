В Канаде горбатый кит притворился бассейном, чтобы пообедать

Оттава, 29 ноября. В районе Ванкувера в Канаде на видео попал горбатый кит, который притворился бассейном, чтобы добыть себе еду. Как пишет Sciencemag, этот вид китов имеет один из самых больших ртов на Земле. При этом млекопитающее размером с автобус может съедать до 2,5 тонны рыбы в день.

Как уточнили ученые, у китов есть несколько приемов, которые они применяют на охоте. Охотясь на сельдь, горбатые киты пускают пузыри, это вынуждает рыбу подплыть поближе. Кит может проглотить сразу весь косяк рыбы.

На видео, которое появилось в Сети, кит раскрывает пасть у поверхности воды. Его рот становится похожим на большой бассейн. Рыбы принимают полость за убежище, в котором можно укрыться от птиц, и попадают в ловушку. Отмечается, что впервые такое поведение китов удалось заснять в 2011 году. Ученые уверены, что киты могут учить друг друга охотничьим приемам.