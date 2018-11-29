«Росконтроль» не нашел безопасную селедку для салата «под шубой»

Москва, 29 ноября. Эксперты «Росконтроля» проверили пресервы из сельди, которые можно найти на прилавках российских магазинов. Специалисты рассказали, можно ли встретить в соленой селедке паразитов и годится ли продукт для новогоднего салата «под шубой».

Исследователи протестировали продукт брендов «Меридиан», VICI, «Балтийский берег», «А'Море» и «Каждый день». Образцы проверяли более чем по 40 критериям качества и безопасности, включая содержание тяжелых металлов, органолептические свойства и микробиологические показатели.

По итогам проверки почти все образцы попали в черный список. В селедке от «Балтийского берега» было превышено максимально допустимое количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. В пресерве «А'Море» специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а селедка «Меридиан» отличилась повышенным в 12 раз содержанием дрожжей.

Кроме того, четыре из пяти образцов оказались несвежими, а маркировка почти во всех случаях не соответствовала составу продукта. В сельди от производителей «А'Море» и «Каждый день» была нарушена рецептура: количество сахара в продукте было занижено.

Эксперты «Росконтроля» заключили, что качество селедки оставляет желать лучшего. Они внесли почти все проверенные бренды соленой сельди в черный список, только продукт от производителя «Каждый день» попал в Список товаров с замечаниями.