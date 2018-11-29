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Названы главные законы, вступающие в силу в России в декабре

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Названы главные законы, вступающие в силу в России в декабре

Москва, 29 ноября. Названы законы, которые вступают в силу в России в декабре этого года. Они касаются транспортных перевозок, налогов, продуктов питания и въезда в страну иностранных граждан.

Федеральная налоговая служба напомнила, что россиянам следует оплатить налоги на землю, транспорт и недвижимость до 3 декабря. Законопроект о сроках оплаты предусматривает крайний день 1 декабря, однако в следующем месяце он выпадает на субботу, поэтому период оплаты автоматически продлевается до 3 декабря. Тем, кто не оплатит налоги до указанного срока, придется выплачивать пени. Если их сумма вырастет до 30 тысяч рублей, то нарушителя могут не выпустить за границу.

С 14 декабря также изменится жизнь водителей, перевозящих пассажиров и грузов в другие страны. Для осуществления своей деятельности они обязаны пройти 36-часовой курс повышения квалификации и сдать письменный экзамен для получения свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика. Срок действия документа составляет пять лет.

Евразийская экономическая комиссия внесла поправки в маркировку продуктов с ГМО — теперь предупредительный сигнал будет находиться не на всех упаковках продуктов с генетически модифицированными организмами. Исключениями станут продукты, в которых ГМО не превышает 0,9 процента.

31 декабря завершится период работы пилотного проекта tax free, который проводился в Краснодарском крае, Мордовии, Татарстане, в Московской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской,  Ростовской, Самарской и Свердловской областях, а также в Петербурге и Москве.

Названы главные законы, вступающие в силу в России в декабре

В этот же день закончится и действие карт Fan ID чемпионата мира по футболу 2018, которые иностранные граждане могли использовать вместо российской визы для въезда в страну.

Автор: Катерина Иванова
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