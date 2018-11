Обзор деятельности телеканала «Настоящее время»

Название:

Телеканал «Настоящее время».

Дата и инициатива основания:

Телеканал и медиа-сеть «Настоящее время» выросли из короткой одноимённой программы «Радио Свободы» и «Голоса Америки», основанной осенью 2014 года как инструмент влияния на всю русскоязычную аудиторию СНГ в контексте украино-российского противостояния. В феврале 2017 года был запущен в формате телеканала с вещанием на кабельной, спутниковой и мобильной платформах.

Подчинение:

Как и его «родители», «Радио Свобода» и «Голос Америки», «Настоящее время» подчиняется и финансируется с помощью грантов Конгресса США через Совет управляющих по вопросам вещания (BBG).

Директор телеканала – Дейзи Синделар.

Декларируемые цели:

Как заявляет сам сайт Currenttime.tv – «Наша миссия – продвигать демократические ценности и институты, предоставляя аудитории то, что не всегда могут обеспечить местные СМИ: новости без цензуры, ответственный обмен мнениями, открытое обсуждение проблем».

Сотрудничество в США и мире:

Редакция «Настоящего времени» расположена в Праге, общий штат журналистов – около 150 человек.

Как проект Совета управляющих по вопросам вещания, «Настоящее время» не имеет права вещать на американскую аудиторию, поэтому усилия канала преимущественно направлены на страны бывшего СССР, говорящие и понимающие русский язык, но не только.

Общий список партнёров:

Армения – Ucom;

Босния и Герцеговина - Primera Network;

Великобритания (и весь мир) - FilmOn.tv;

Грузия - Super TV, Silknet, DataComm Ltd., LLC MagtiCom;

Израиль –Yes;

Испания – LuxChannel;

Кыргызстан - Aknet LLC;

Латвия – Baltcom, Megogo (по всему региону), Lattelecom, Smart TV Ltd, NOVA, Livas KTV, Smart-TV, Kopideia, Elektrons, TV Dom, Balticom, L.A.T., Mits LV, Arts, Scintilla, Telenet;

Литва - Telia Lietuva, AB (бывший Teo TV), SIA "Starnet", Splius, Molėtų radijas ir televizija UAB, UAB "Init", UAB "Ignalinos Televizija", Radio Baltic Waves International;

Молдова – Moldtelecom, Starnet, Sun Communications/Orange Moldova;

Польша – Polsat;

Турция - D-Smart;

Украина – Volia, LLC Vision TV/Viasat, Divan TV, Bilink, LLC Teletrans, LLC Consolidated Television Network/Kolo, LLC "Digital Screens", Novi Merezi of Ukraine LTD, LLC Ukrtelemerezha Distribution, LLC Broadcasting Company 112-TV, PrJSC Industrial Media Network, Zaporizhzhya Regional Directorate, LLC "OMEGA TV", "FREGAT TV" LLC, LLC SPE "Tenet", PE Gerus D.V., Cosmanovo, LLC Universe Line, Sonar Media LTD, LLC "Dreamsoft-media";

Черногория - MTEL Crne Gore d.o.o.;

Эстония – Starman, Galaktyka - Repka TV.

Сотрудничество в России:

Из общего числа всех сотрудников телеканала около трети работает в России.

«Настоящее время» делает упор на вещание через небольших интернет-провайдеров — Марьино.NET, ОнЛайм, NetByNet, Starlink и другие, а также через кабельные сети NK-NET, АСТРУС Телеком, Норд-Вест Телеком и спутниковое ТВ "Телекарта" и Континент". Канал часто добавляют бесплатным приложением к основному вещанию, а также он имеет собственный спутник Hot Bird 13B 13° East, с которого предоставляет вещание всем желающим. Кроме того, он сдается в субаренду множеству украинских и российских телеканалов.

Кроме того, сайт представлен на ресурсах «Радио Свобода» и «Голос Америки» и продвигается с их помощью.

Подрывная деятельность:

Являясь подразделением «Радио Свобода» и «Голоса Америки», «Настоящее время» транслирует такую же антироссийскую и проамериканскую точку зрения в подборе материалов и подаче информации.

- последовательный и злостный отказ маркировать свой канал для аудитории как «иностранного агента», тем самым вводя в заблуждения зрителя относительно собственной мотивации и объективности;

- пропаганда вооружённого насилия в отношении правительства и представителей власти;

- предоставление собственной медиа-платформы как площадки для высказывания самым агрессивным и беспринципным представителям российской оппозиции – например, таким как Ходорковский и Мальцев;

- создание тотально-негативного образа РФ в проекте «Неизвестная Россия», в котором концентрируется информация обо всём, что есть в стране заброшенного, деградирующего и несчастного;

- телеканал постоянно обращается к темам годовщин и юбилеев исторических событий различной отдалённости, проставляя в них свои тенденциозные акценты, бросающие тень на Россию, СССР и их руководителей.

«Настоящее время» не имеет регистрации в российском РКН и Минкомсвязи. 5 декабря 2017 года канал был признан Минюстом России иностранным агентом.