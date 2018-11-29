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В Крыму опровергли заявление Киева о блокировании украинских портов на Азове

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В Крыму опровергли заявление Киева о блокировании украинских портов на Азове

Симферополь, 29 ноября. В Крыму опровергли заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что Россия заблокировала украинские порты в Азовском море для входа и выхода судов через Керченский пролив.

Ранее Омелян обвинил Москву в блокировании портов Мариуполь и Бердянск в Азовском море для входа и выхода судов. По его словам, 35 судов стоят заблокированными, а движение осуществляется только в направлении российских портов в Азовском море.

«Никто никакие суда не задерживает, работаем по фактической погоде», — приводит ТАСС словам источника в морских службах Крыма.

Он добавил, что, согласно процедуре, все суда должны подать заявку на прохождение через Керченский пролив за 48 часов и стоять в ожидании прохода. За 24 часа корабли должны подтвердить заявку.

Автор: Дарья Смолина
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