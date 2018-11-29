Аналитики выяснили, как встреча Путина и Трампа на саммите G20 повлияет на доллар

Москва, 29 ноября. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «Большой двадцатки», если она состоится, окажет позитивное воздействие на рубль, в то время как доллар упадет до отметок в 66,2–66,3 рубля, в противном случае американская валюта может подорожать до 69–70 рублей, полагают аналитики.

Встреча лидеров двух стран запланирована на 1 декабря, однако находится под вопросом после реакции главы Белого дома на осуществленную Украиной провокацию в Керченском проливе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне отметил, что переговоры в Аргентине на полях G20 важны для стран в одинаковой степени.

По мнению эксперта компании «Международный Финансовый Центр» Владимира Рожанковского, если встреча в Буэнос-Айресе не состоится, инвесторы могут испугаться новой волны санкции, в связи с чем стоимость рубля может снизиться.

«Думаю, мы и 70 (рублей за доллар. — Прим. ФАН) до конца года увидим. Может быть и не сразу, но этот уровень будет точкой притяжения», — цитирует его РИА Новости.

При этом аналитик отмечает, что доллар снизится до отметок в 66,2–66,3 рубля в том случае, если проведение переговоров будет подтверждено.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул ранее, что Вашингтон использует инцидент в Керченском проливе, где корабли Киева нарушили госграницу РФ, в качестве формального повода, поскольку истинная причина возможной отмены переговоров состоит во внутриполитических противоречиях в США.