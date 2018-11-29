Сирия: делегация РФ начала второй день переговоров по САР в Астане

Астана, 29 ноября. Российская и иранская делегации начали консультации в преддверии финального пленарного заседания на переговорах по Сирии на астанинской площадке, которое пройдет в полдень.

По словам собеседника ТАСС, сложных вопросов в этот раз не так много, поскольку все самое сложное обсуждалось за кулисами.

«Конкретных решений не будет ни по демилитаризованной зоне в Идлибе, ни по конституционной комиссии», — уточнил источник.

Собеседник также сообщил, что документ по окончании переговоров будет «содержать призывы к мировому сообществу поддержать возвращение беженцев, к сторонам конфликта — взаимодействовать по обмену заключенными».

Напомним, в астанинской встрече участвуют делегации правительства и оппозиции Сирийской Арабской Республики, страны-гаранты (Россия, Иран, Турция), Организация объединенных наций в лице специального посланника Стаффана де Мистуры и Иордания в качестве наблюдателя.