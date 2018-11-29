Ученые выявили неожиданную пользу частого посещения сауны

Москва, 29 ноября. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей в возрасте старше 50 лет снижается при регулярном посещении сауны. К такому выводу пришла международная группа ученых.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на портале BMC Medicine, эксперты проанализировали взаимосвязь между частотой посещения сауны и развитием заболеваний системы кровообращения на основе медицинских данных свыше 1,5 тысяч человек, их средний возраст составил 63 года.

В ходе анализа специалисты выявили, что на тех участников, которые посещали сауну четыре-семь раз в неделю, приходилось менее трех смертей в год в расчете на тысячу человек. В то время как данный показатель достиг десяти смертей в год для тех, кто посещал в сауну один раз в неделю.

Таким образом, отметили ученые, регулярное посещение сауны может привести к снижению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых женщин и мужчин, а также мужчин среднего возраста. По словам профессора Яри Лаукканена из Университета Восточной Финляндии, у любителей сауны ниже кровяное давление, а также выше частота сердечных сокращений, что соответствует показателям при физических упражнениях умеренной и низкой интенсивности.

Ранее ученые из Испании, которые в течение нескольких лет проводили исследование, заявили, что жизнь в шумном мегаполисе является одним из факторов, провоцирующих развитие ожирения, а оно, в свою очередь, также негативно влияет на систему органов. Специалисты считают, что каждый дополнительный децибел фонового шума, которого в крупном городе в избытке, увеличивает риск развития ожирения.