Кокорин и Мамаев могут встретить Новый год в СИЗО

Москва, 29 ноября. Главное управление министерства внутренних дел по столице планирует ходатайствовать о продлении ареста форварду Александру Кокорину и полузащитнику Павлу Мамаеву, которые по решению суда арестованы до 8 декабря.

По имеющимся данным, обвинение попросит Тверской суд Москвы о продлении ареста в пятницу или предстоящий понедельник, 3 декабря.

Спортсменов просят оставить под стражей до 8 февраля будущего года, пишет «Свободная пресса».

По мнению следователей, выпускать Кокорина и Мамаева на свободу нецелесообразно, поскольку расследование еще не завершено, а спортсмены, «находясь на свободе, могут скрыться от органов следствия и суда».

Защита футболистов уже заявила о намерении просить суд избрать меру пресечения, не связанную с тюремным заключением.

Напомним, 8 октября форвард сине-бело-голубых Кокорин и хавбек «Краснодара» Мамаев устроили драку в одном из столичных кафе и на автомобильной парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин, а также водитель корреспондента Ольги Ушаковой. В отношении игроков было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».