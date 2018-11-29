Украину, Белоруссию и РФ назвали лидерами по темпам заражения ВИЧ

Москва, 29 ноября. Украина, Белоруссия и Россия попали в список лидеров по темпам заражения ВИЧ. Таковы итоги доклада Всемирной организации здравоохранения.

В отчете всемирной организации говорится, что в 2017 году в Европе было зафиксировано 160 тысяч новых случаев заражения опасным вирусом. Из них 130 тысяч случаев произошли в Восточной Европе. На Украине ВИЧ болеют каждые 37 человек на 100 тысяч населения, в Белоруссии уровень заражения соответствует 26,1 случая на 100 тысяч жителей. В России такой диагноз получили 104 тысячи человек. В ВОЗ уточнили, что чаще всего вирус передавался при половом контакте, а также употреблении инъекционных наркотиков.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ может добавить в программы профилактики препятствующие заражению ВИЧ препараты. Как сообщает пресс-служба федерального ведомства, решение о готовности рассмотрения такой возможности было принято по итогам работы Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.