Москва, 29 ноября. Украинский политолог Вячеслав Ковтун в прямом эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» неудачно блеснул эрудицией, говоря о писателе Александре Солженицыне. Ковтун уверенно заявил, что автора художественно-исторического произведения «Архипелаг ГУЛАГ» звали Максимом Исаевичем. Соловьев же уличил украинского политолога в «интеллектуальной невинности».

Говоря об отношениях Украины с Россией, Ковтун начал приводить неуместные примеры.

«Как говорил русский писатель знаменитый, автор «Архипелага ГУЛАГа» <…>», — сказал политолог и сразу был прерван Соловьевым. «А кто автор знаменитый «Архипелага ГУЛАГа»?» — поинтересовался телеведущий у гостя студии.

Этим вопросом Соловьев завел в тупик украинца. Ковтун смог ответить лишь с помощью подсказки другого участника эфира, украинского политолога Василя Вакарова.

«Солженицын», — сказал Ковтун. «А звали как Солженицына? — задал встречный вопрос Соловьев. — Меня просто удивляет, как вам удалось сохранить такую интеллектуальную невинность». «Максим Исаевич», — уверенно ответил политолог. «Ковтун, ты сошел с ума!» — эмоционально отреагировал Соловьев.

Напомним, несколько дней назад Ковтун, говоря о пятилетних итогах госпереворота на Украине, назвал себя «европейцем» и с гордостью похвастался паспортом с «безвизом». Соловьев же назвал политолога «украинцем, который ненавидит свою страну».

«Архипелаг ГУЛАГ» — художественно-историческое произведение Александра Солженицына о репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956 годы. Основано на письмах, воспоминаниях и устных рассказах 257 заключённых и личном опыте автора.