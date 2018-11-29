Сирия: ИГ готовит провокацию с химоружием в Дейр-эз-Зоре | 29 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сирия: боевики ИГ производят мины с химвеществами в больнице в Дейр-эз-Зоре Минобороны России сообщило о подготовке очередной химатаки боевиками запрещенной в России группировке Исламское государство. По данным ведомства, в сирийском населенном пункте Эль-Кишма в провинции Дейр-эз-Зор в здании городской больницы террористы организовали производство самодельных минометных боеприпасов с последующей начинкой их боевыми отравляющими веществами. Изготовленные химические боеприпасы предназначены для обстрела позиций курдских сирийских демократических сил. При этом представители военного ведомства подчеркнули, что обстрел, вероятнее всего, будет вестись с направления позиций сирийской правительственной армии, чтобы США вновь смогли обвинить Дамаск в использовании химоружия и нанести массированный авиаудар.

Конгресс США предложил не продлевать договор СНВ-3 Конгресс США обсудит законопроект, запрещающий продление США договора СНВ-3, до тех пор, пока Россия не подведет под его действие свое новейшее ядерное оружие. Данный законопроект был предложен сенатором-республиканцем Томом Коттоном и конгрессменом от Республиканской партии Лиз Чейни. Напомним, что договор СНВ-3 ограничивает численность развернутых стратегических ядерных вооружений США и России. Он был заключен в 2011 году и завершит свое действие в 2021 году, если не будет продлен.

Путин утвердил бюджет Пенсионного фонда Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2019 год. Согласно документу за подписью президента, бюджет ПФР на 2019 год утвержден с дефицитом в 23 млрд рублей. Выпадающие доходы бюджета ПФР планируется возместить за счет трансфертов из федерального бюджета. Для финансового обеспечения выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат в 2019 году из бюджета РФ планируется выделить 3,3 трлн рублей, в том числе на выплату страховых пенсий - 1,9 трлн.