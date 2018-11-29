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Twitter заявил о блокировке аккаунта @putinRF_eng по запросу России

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Twitter заявил о блокировке аккаунта @putinRF_eng по запросу России

Нью-Йорк, 29 ноября. Администрация Twitter по запросу российской стороны заблокировала аккаунт @putinRF_eng за нарушение правил, касающихся присваивания чужого имени. Об этом в среду сообщили в микроблоге компании.

Отмечается, что работа аккаунта была приостановлена «за самозванство». В Twitter назвали сообщение российской стороны обоснованным. Оно было получено от российских официальных лиц.

На данный момент учетная запись не доступна для просмотра. В поисковом сервисе Google аккаунт описывается так, будто бы является «официальным каналом» президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее ежемесячная аудитория социальной сети достигла около 335 миллионов человек. Такие данные компания приводила в июле 2018 года. Рыночная капитализация компании превышает 24 миллиардов долларов.

Twitter заявил о блокировке аккаунта @putinRF_eng по запросу России

Автор: Алия Садыкова
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