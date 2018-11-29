Роскачество объяснило, как найти идеальные мандарины в магазине

Москва, 29 ноября. Эксперты Роскачества объяснили, как выбрать идеальные магазины в магазине и какие сорта можно встретить на российских прилавках. Специалисты призвали обращать внимание на внешний вид фруктов.

Так, мандарины должны быть свежими, цельными и чистыми, на кожуре не должно быть признаков сельскохозяйственных повреждений и болезней, а также ушибов и глубоких порезов. При этом небольшие потертости и царапины допускаются, если они не переходят в гниль.

«Не стоит обращать внимание на воздушную прослойку, пухлость мандаринов – это не дефект, это сортовая особенность мандарина», — добавили в Роскачестве.

По словам специалистов, в Россию мандарины привозят из Турции, Туниса, Марокко и Испании. Эти страны поставляют на российский рынок такие гибридные сорта, как муркотт, надоркотт и клементин. Кроме того, в магазинах можно найти китайско-японские сорта шивамикан и сатсума.

Самым вкусным сортом эксперты назвали клементины — ярко оранжевые, немного сплющенные сверху и снизу плоды с нежным запахом и сладким вкусом. Выведенные на Сицилии клементины чаще всего продаются в России накануне Нового года, при этом выращивают их для российского рынка в Абхазии. Под конец зимы появляются пикси — шаровидные мандарины без косточек с тонкой желто-оранжевой кожурой. Такой сорт хранится дольше.

В Роскачестве также сообщили о планах провести проверку мандаринов, которые продаются в России. При этом специалисты изучат ассортимент как супермаркетов, так и рынков и магазинов «у дома». Плоды будут оценивать по 250 критериям, по итогам проверки составят «мандариновый гид».