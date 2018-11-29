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Минюст США не разглашал обвинения задержанного в Таиланде россиянина

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Минюст США не разглашал обвинения задержанного в Таиланде россиянина

Вашингтон, 29 ноября. Министерство юстиции США не разглашало обвинений, по которым в Таиланде был задержан гражданин России Антон Богданов, сообщили в ведомстве.

«Обвинения пока не были преданы публичной огласке», — сообщил ТАСС источник в Минюсте.

Комментировать экстрадицию Богданова в США в ведомстве отказались до тех пор, пока россиянин не окажется на американской территории.

Гражданин РФ Антон Богданов накануне был задержан правоохранительными органами Таиланда. При задержании также присутствовал сотрудник ФБР. Как уточнял заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин, причины, по которым к россиянину были применены такие меры, не назывались. В рапорте сообщалось, что Богданов был задержан по запросу США об экстрадиции.

Автор: Василий Котов
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