Китай готов поднять энергетическое сотрудничество с Россией на новый уровень

Пекин, 29 ноября. Китай готов совместными усилиями с Россией поднять двустороннее сотрудничество в энергетической сфере на новый уровень. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Слова китайского политика зачитал вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн на российско-китайском энергетическом форуме.

Отмечается, что в последние годы стороны достигли плодотворных результатов в энергетической сфере. Это содействовало социально-экономическому развитию Китая и России. Си Цзиньпин заявил о готовности работать вместе с российскими коллегами над тем, чтобы китайско-российское энергетическое сотрудничество вышло на новый уровень развития.

Председатель Китая считает, что сотрудничество между Пекином и Москвой сохраняет высокий уровень развития.

Напомним, российско-китайский энергетический форум открылся в четверг в Пекине. Актуальные проблемы энергетической сферы обсуждают делегаты около 90 российских и китайских компаний.