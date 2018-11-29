Окно в трубе мусоропровода: тренер сборной Украины уличил в невменяемости политиков страны

Киев, 29 ноября. Ассистент наставника сборной Украины по футболу Андрея Шевченко — Александр Шовковский — на своей странице в социальной сети Facebook высказался относительно нынешней ситуации в стране и «прошелся» по политикам страны.

«Давно уже я не смотрю это прозрачное окно в трубе духовного мусоропровода. Но жизнь иногда заставляет», — написал он.

По словам 43-летнего специалиста, произошедшее в воскресенье (введение Радой военного положения на Украине — Прим.ФАН), заставило его «стряхнуть пыль с пульта».

При этом Шовковский отметил, что ранее подозревал украинских политиков в невменяемости, но после прошедшего в воскресенье заседания Верховной рады полностью в этом убедился.

«Я не то, чтобы подозревал в невменяемости некоторых наших кандидатов на пост главы государства, я был уверен в этом», — подчеркнул бывший вратарь.

Он также порекомендовал соотечественникам беречь себя и не смотреть телевидение.

Напомним, 25 ноября пограничники Федеральной службы России задержали три корабля военно-морских сил Украины, которые вторглись в территориальные воды РФ и начали совершать опасные маневры, не отреагировали на законные требования остановиться. Киев традиционно счел это актом «агрессии» и ввел в 10 областях страны военное положение.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал однозначной провокацией произошедший в Азове инцидент, а также оценил действия российских пограничников во время провокации украинских кораблей.

При этом глава государства выразил уверенность в том, что Петр Порошенко намеренно хочет создать препятствия своим конкурентам перед мартовскими выборами президента Украины из-за своих низких рейтингов.