Посольство РФ сообщило о смерти находившегося в заключении в США россиянина

Вашингтон, 29 ноября. Посольство России в США сообщило о смерти находившегося в заключении в Соединенных Штатах российского гражданина. Об этом говорится в сообщении для СМИ, которое распространили в среду.

В пресс-релизе говорится, что в дипломатическое представительство поступила информация «о смерти находившегося в заключении российского гражданина М. Д. Амара». Россиянин был заключен в Northwest Detention Center. По данным, предоставленным в документе, он скончался 24 ноября в медицинском центре Св. Джозефа в города Такома, штата Вашингтон.

Ранее сообщалось, что дипломаты РФ выехали в тюрьму к одному из задержанных в США россиян. Российские дипломаты выехали к Максиму Суверину, который был задержан в США по подозрению в мошенничестве. Сотрудники ФБР задержали четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. По данным российского консульства, трое задержанных находятся в Лос-Анджелесе. Суверин был задержан в Бостоне и доставлен в Нью-Йорк.