Саудовская Аравия подписала соглашение о покупке у США THAAD на 15 млрд долларов

Вашингтон, 29 ноября. Саудовская Аравия подписала с США межправительственное соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны THAAD на сумму в 15 миллиардов долларов. Об этом рассказал представитель Госдепартамента.

Отмечается, что договор был подписан 26 ноября, но об этом стало известно только в пятницу, 29 ноября. Как пишет ТАСС, стороны подписали документ, определяющий условия передачи систем ПРО в рамках сделки по продаже. В Госдепе уточнили, что ведомство в октябре 2017 года уведомило Конгресс США о потенциальной сделке по продаже Саудовской Аравии 44 пусковых установок THAAD. Стоимость контракта 15 миллиардов долларов.

Ранее в Сенате США предложили ввести санкции против Саудовской Аравии. Шестеро американских сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии, внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении Саудовской Аравии за политику, проводимую королевством.