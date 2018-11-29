«Порошенко что ли в угол поставит?»: в РФ отреагировали на намерение Трампа разобраться в инциденте в Азове

Москва, 29 ноября. Американского президента Дональда Трампа интересует, предупреждала ли Украина Россию о планах прохода кораблей через Керченский пролив перед тем, как моряки украинских ВМС нарушили государственную границу РФ, из-за чего были задержаны. Этим он поинтересовался в интервью газете New York Post. Трамп также пообещал разобраться в инциденте в Азове.

«Был вопрос — было ли предупреждение? — поинтересовался американский президент. — Они [украинские корабли] дали им знать, что они проходят? Потому что у них есть система, я полагаю».

Трамп добавил, что «этого не должно было произойти». Он также отметил, что ему не нравится случившееся.

Как заявил накануне российский президент Владимир Путин, караван украинских военных кораблей уже проходил под Керченским мостом в сентябре этого года. Тогда все это осуществлялось в рамках договоренностей и требований. Украинская сторона тогда заранее уведомляла о цели назначения. В минувшее воскресенье этого не было сделано.

Отметим, что пользователи российских соцсетей отреагировали на «беспокойство» Трампа по поводу нарушивших российские границы украинских кораблей.

«Может пусть у себя разбирается с потоком нелегалов с Мексике», — возмутился пользователь Влад.

«Ха! Намерен разобраться! Порошенко (президента Украины Петра Порошенко. — прим.ФАН) что ли в угол поставит?» — отметил пользователь под ником Йаххааа!.

«Вопрос, а каким это боком данный инцидент Трампа касается? Предупреждали, не предупреждали, это что то меняет?» — написал Сергей Владимирович

«Ну да, главное действующее лицо щас всех рассудит. Смешно, ей богу», — оставила комментарий salivina.

«До этого он говорил про российскую агрессию, а теперь решил разобраться. А потом вдруг увидит, что оказывается виновата Украина, потому что Россия решила уйти от доллара», — написала tkalacheva.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины нарушили госграницу РФ, вошли в российские территориальные воды с целью устроить провокацию. Российские пограничники на законных основаниях задержали корабли-нарушители. Украина же обвинила РФ в «агрессии», пожаловавшись в США и ЕС.