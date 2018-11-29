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Трамп рассказал, за что ему никогда не дадут Нобелевскую премию мира

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Трамп рассказал, за что ему никогда не дадут Нобелевскую премию мира

Вашингтон, 29 ноября. Глава Соединенных Штатах Дональд Трамп полагает, что никогда не получит Нобелевскую премию мира за нормализацию отношений с КНДР. Об этом пишет издание The New York Post.

«Мне ее никогда не дадут», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее американский лидер пообещал Демократической партии рассекретить документы с компроматом. Трамп объяснил, что сделает это, если они попробуют инициировать в Конгрессе расследование против него.

Автор: Андрей Крылов
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