Трамп рассказал, за что ему никогда не дадут Нобелевскую премию мира

Вашингтон, 29 ноября. Глава Соединенных Штатах Дональд Трамп полагает, что никогда не получит Нобелевскую премию мира за нормализацию отношений с КНДР. Об этом пишет издание The New York Post.

EXCLUSIVE: @realdonaldtrump predicts he'll get passed over for Nobel Peace Prize ...just like he got robbed of an Emmy for "The Apprentice." Another Oval Office take with @nikkischwab https://t.co/AqEfkw4Rnn via @nypost — Marisa Schultz (@marisa_schultz) November 28, 2018

«Мне ее никогда не дадут», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее американский лидер пообещал Демократической партии рассекретить документы с компроматом. Трамп объяснил, что сделает это, если они попробуют инициировать в Конгрессе расследование против него.