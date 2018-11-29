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Министр в Буэнос-Айресе заявил, что Аргентина приветствует российские инвестиции

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Министр в Буэнос-Айресе заявил, что Аргентина приветствует российские инвестиции

Буэнос-Айрес, 29 ноября. Министр производства и труда Аргентины Данте Сика обещает преференции российским инвесторам. Он рассказал, что Россия является важным игроком в разных направлениях экономики.

Как пишет РИА Новости, министр уточнил, что все инвесторы, проявившие желание работать в Аргентине, имеют льготы и преимущества. Коме того, Сика подчеркнул, что Россия обладает развитыми технологиями в промышленной сфере, энергетике и транспорте. По его мнению, Аргентина должна сотрудничать с ней, в том числе в области автомобильных запчастей и капитала.

Политик добавил, что был бы рад видеть российских представителей в процессах тендеров. Сика уточнил, что Буэнос-Айрес рамках саммита G20, который намечен на пятницу и субботу, планирует подписать соглашение с Китаем о торговле и инвестициях.

Министр в Буэнос-Айресе заявил, что Аргентина приветствует российские инвестиции

Автор: Алия Садыкова
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