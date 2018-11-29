Мюллер считает, что уличил Манафорта во лжи о связях на Украине

Нью-Йорк, 29 ноября. Специальный прокурор США Роберт Мюллер полагает, что бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт давал ложные показания относительно своего бизнеса и связей на Украине.

Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источников, показания, которые Мюллер считает ложными, касаются его контактов с деловым партнером — Константином Килимником. Килимник якобы работал лоббистскую фирму Манафорта на Украине. Как считают власти США, Килимник пытался повлиять на двух свидетелей, которые проходят по делу Манафорта.

ФБР подозревает его в «связях» с российскими разведывательными службами. По мнению прокурора, который расследует якобы существовавшее «вмешательство» России в выборы США, Манафорт соврал об оплате, которую получал за работу в лоббистской сфере. Мюллер пообещал позже более детально информировать суд о якобы ложных показаниях Манафорта.

Напомним, Москва ранее неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела государств.