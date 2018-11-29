Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Мюллер считает, что уличил Манафорта во лжи о связях на Украине

62
0 Оставить комментарий

Мюллер считает, что уличил Манафорта во лжи о связях на Украине

Нью-Йорк, 29 ноября. Специальный прокурор США Роберт Мюллер полагает, что бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт давал ложные показания относительно своего бизнеса и связей на Украине.

Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источников, показания, которые Мюллер считает ложными, касаются его контактов с деловым партнером — Константином Килимником. Килимник якобы работал лоббистскую фирму Манафорта на Украине. Как считают власти США, Килимник пытался повлиять на двух свидетелей, которые проходят по делу Манафорта.

ФБР подозревает его в «связях» с российскими разведывательными службами. По мнению прокурора, который расследует якобы существовавшее «вмешательство» России в выборы США, Манафорт соврал об оплате, которую получал за работу в лоббистской сфере. Мюллер пообещал позже более детально информировать суд о якобы ложных показаниях Манафорта.

Напомним, Москва ранее неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела государств. 

Мюллер считает, что уличил Манафорта во лжи о связях на Украине

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.