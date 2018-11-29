В Минпромторге рассказали о заявке «АвтоВАЗа» на заключение СПИК

Москва, 29 ноября. Отечественный концерн «АвтоВАЗ» подал в прошедший понедельник заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) вместе с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Об этом рассказали в пресс-службе Минпромторга России.

Кроме того, в ведомстве находятся заявки BMW и «Автотора», которые изучат в ходе заседания межведомственной комиссии до конца текущего года.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, поданная отечественным концерном заявка предусматривает развитие на территории модельного ряда транспортных средств Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и усовершенствование мощностей для их производства.

Российский министр также отметил, что суммарный объем инвестиций в реализацию проекта может пробить отметку 70 млрд рублей, а срок действия СПИК составит порядка 10 лет, передает ТАСС.

Мантуров особо подчеркнул, что данный проект предусматривает и создание 4,5 тысячи рабочих мест.

Согласно промежуточным расчетам, доля налоговых поступлений в федеральный бюджет РФ от реализации проекта может превысить 132 млрд рублей.