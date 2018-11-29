Выкатка первого Ил-112В попала на видео

Москва, 29 ноября. В Сети появилось видео с торжественной церемонии выкатки из цеха первого военно-транспортного самолета Ил-112В. Запись появилась на YouTube.

Пресс-служба Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина рассказала, что первый летный образец военно-транспортного самолета приступит к испытаниям. Как пишет РИА Новости, специалисты проведут комплекс аэродромных отработок перспективного легкого военно-транспортного самолета. Они дадут заключение о готовности воздушного средства к первому полету.

Отмечается, что Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования. Он может перевозить до пяти тонн легкого оружия, а также военной техники. Коме того, самолет предназначен для перевозки личного состава, широкого перечня грузов при коммерческом использовании.

Как объяснили военные, в будущем Ил-112В должен заменить не только Ан-26, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.