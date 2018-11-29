Путин подписал указ, разрешающий давать аэропортам имена российских деятелей

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся личностей. Отмечается, что он вступает в силу со дня его подписания. Документ предполагает, что аэропортам и железнодорожным станциям в России дадут имена людей, которые внесли особый вклад в развитие страны.

В пятницу, 30 ноября, подходит к концу голосование, которое было организовано в рамках проекта «Великие имена». Имена великих россиян дадут аэропортам более 40 российских городов.

Ранее сообщалось, что россияне выбирают имена ученых, космонавтов и полководцев для названий аэропортов.

В рамках социологического исследования были опрошены 37,6 тыс. россиян возрасте от 18 лет в 39 регионах страны. Респондентам предлагалась выбрать имя одного из исторических личностей, чтобы назвать международный аэропорт.

Выяснилось, что 24,9% опрошенных остановили выбор на героях авиации и космонавтики, 24,8% — на знаменитых военных, 23,4% — на путешественниках, литераторах и первооткрывателях.