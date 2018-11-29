«Все решают деньги»: известный эзотерик рассказал, как попасть в финал «Битвы экстрасенсов»

Москва, 29 ноября. Бывший участник популярного шоу «Битва экстрасенсов» признался, что ему предлагали пройти в финал телепроекта за 450 тысяч рублей. По его словам, за полмиллиона рублей можно попасть в финал еще на этапе кастинга.

«Это был четвертый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тысяч», — сказал он в анонимном интервью телеканалу «360».

Как отметил экс-участник шоу, организаторы за деньги предлагали обеспечить ему попадание в финал на этапе кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации.

По словам известного московского эзотерика Александра Панфилова, настоящих экстрасенсов в «Битве экстрасенсов» один из десяти. Он согласился с тем, что в данном телепроекте действительно «все решают деньги».

«К сожалению, это шоу и в 99% случаев решают деньги», — сказал Панфилов.

Эзотерик добавил, что продюсеры этого шоу отбирают именно «ярких» людей, ставя талант и способности на второе место.

«Битва экстрасенсов» — российское телешоу канала ТНТ, снятое в формате британской передачи «Britain’s Psychic Challenge». По данным многочисленных источников, шоу имеет постановочный характер с заранее прописанными сценариями. В феврале 2017 года программа получила антипремию от министерства образования и науки РФ за популяризацию лженауки.