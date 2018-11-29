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Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии

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Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии

Тбилиси, 29 ноября. Независимый кандидат Саломе Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии.

После обработки 99,7% бюллетеней поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта» политик набирает 59,56% голосов избирателей, принявших участие во втором туре выборов главы государства.

Таким образом 66-летняя Зурабишвили уже празднует победу: ее противник – кандидат от оппозиции Григол Вашадзе получает 40,44% голосов и при любых раскладах остается вторым.

«Большое спасибо за оказанное мне доверие, я буду президентом всех граждан Грузии — и тех, кто поддержал меня, и тех, кто не голосовал за меня», — заявила практически победившая на выборах Саломе Зурабишвили.

Как рассказали в Центральной избирательной комиссии Грузии, явка во втором туре президентских выборов составила 56,23%. Глава государства в этой закавказской республике избирается на шесть лет, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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