Оказавшийся под завалами шахты в Якутии мужчина погиб

Нерюнгри, 29 ноября. Мужчина, попавший под завалы на шахте «Денисовская» в Якутии, найден мертвым.

В среду ночью на шахте «Денисовская» в районе города Нерюнгри произошло обрушение горной породы. Как сообщали ранее в пресс-службе МЧС республики Саха, под завалами остался один человек. На место ЧП в шахте, работа которой не приостанавливалась, выдвинулась группа спасателей. В течение нескольких часов разбирались завалы и устанавливались дополнительные опоры, после чего мужчина, попавший под обрушение, был найден погибшим.

По факту происшествия прокуратурой города Нерюнгри организована проверка.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц по соблюдению правил техники безопасности на производстве, организации работы по охране труда и другим вопросам», - говорится в сообщении надзорного органа.

Отметим, в момент происшествия в шахте, глубина которой составляет более 230 м, находились 55 человек, 34 из которых работали в зоне завала.

В июле нынешнего года Федеральное агентство новостей сообщало, что на руднике «Удачный» в Якутии произошел взрыв, в результате которого погиб один из горняков.