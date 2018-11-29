Трамп не знал об изменениях в программе республиканцев по оказанию помощи Украине — СМИ

Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп сообщил в своих показаниях спецпрокурору Роберту Мюллеру, что не знал об изменениях некоторых пунктов программы Республиканской партии по оказанию помощи Киеву.

В США под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера продолжается расследование о «вмешательстве» РФ в выборы президента страны, а также о предполагаемых «связях» Трампа с Москвой.

Так, Дональд Трамп в своих письменных показаниях сообщил, что ему ничего не было известно об изменениях в проекте платформы Республиканской партии 2016 года, в тексте которой не упоминались поставки оружия на Украину — об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что в 2016 году из текста был исключен пункт о поставке оружия Киеву и осталась лишь формулировка, что республиканцы поддерживают «оказание надлежащего содействия вооруженным силам Украины».

Излагая спецпрокурору свою версию, Трамп подчеркнул, что ему об этом не было известно, «насколько он помнит». Это повторяет позицию президента США, о которой он заявлял еще два года назад.

Напомним, что спецслужбы США обвиняют Россию во «вмешательстве» в американские выборы 2016 года. Белый дом и Кремль неоднократно отвергали все обвинения.