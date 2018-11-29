Общественники РФ предложили запретить «наливайки» в жилых домах

Москва, 29 ноября. Активисты общественной организации «Трезвая Россия» предложили запретить работу так называемых «наливаек» в жилых домах.

Размышления на тему содержаться в письме на имя заместителя председателя российского правительства Татьяны Голиковой, которые просят учесть при разработке плана мероприятий национального проекта «Демография».

Как рассказал руководитель общественного движения Султан Хамзаев РИА Новости, в последнее время в России отмечается бурный рост числа «наливаек». При этом, как правило — на первых этажах жилых домов, маскируясь под заведения общепита.

«Масштабы проблемы «рюмочных заведений шаговой доступности» приобретают катастрофический характер. В некоторых регионах в жилых домах инспекторами зафиксировано наличие от трех и более подобных питейных пунктов», — говорится в письме вице-премьеру.

Кроме того, эксперты «Трезвой России» отмечают, что существование рюмочных в жилых домах усиливает криминогенность и нарушает «режим тишины» после 11 часов ночи, сообщает «Газета.ru».