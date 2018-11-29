Названа дата начала строительства российской станции на орбите Луны

Москва, 29 ноября. Базовый модуль, с которого начнется строительство российской орбитальной станции, может быть отправлен к Луне в 2025 году.

В России разработана «Дорожная карта реализации Лунной программы». Как сообщает РИА Новости, она подготовлена генеральным конструктором пилотируемых комплексов Евгением Микриным.

Согласно документу, первый базовый модуль, с которого начнется развертывание станции на орбите Луны, планируется запустить в космос уже в 2025 году, а не в 2030-м, как сообщалось ранее.

В дальнейшем к орбитальной станции будут стыковаться запущенные с Земли космические аппараты и взлетно-посадочные модули для высадки космонавтов на лунной поверхности.

Но для начала лунную станцию протестируют на земной орбите — ее модули планируется испытывать на МКС в рамках завершения строительства российского сегмента Международной космической станции.

В перспективе, Лунная орбитальная станция может использоваться совместно с коллегами из NASA — РФ и США ведут разработку шлюзового модуля, который позволит стыковать российскую и американскую лунные станции.

Как сообщил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, концепция лунной программы России должна быть подготовлена в трехмесячный срок.