Сирия: промышленная зона в Эль-Кунейтре будет создана за три года

Дамаск, 29 ноября. Власти Сирии в течение трех лет намерены создать промышленную зону в провинции Эль-Кунейтра.

С заявлением на тему во время общения с журналистами выступил руководитель строительных работ на экономически-стратегическом объекте Хайсем аль-Акрам, рассказав, что площадь промзоны составит 250 тысяч квадратных километров.

«Здесь будут размещены предприятия четырех кластеров — химического, пищевого, текстильного и металлообработки. Мы уже разработали проект и сейчас заняты проведением на территорию электричества и воды, а также строительством дорог», — пояснил аль-Акрам.

По планам сирийских властей, первые предприятия в промышленной зоне в провинции Эль-Кунейтра начнут работать через три года. На осуществление подготовительных работ уже выделено около миллиона долларов, сообщает «Газета.ru».