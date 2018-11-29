Путин оценил развитие партнерства РФ и КНР в области энергетики

Пекин, 29 ноября. Сотрудничество России и Китая в области энергетики в последние годы получило существенное развитие — об этом говорится в послании президента РФ Владимира Путина участникам Первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Первый бизнес-форум РФ-КНР в области энергетики открылся в столице Китая сегодня. Участников встречи в своем послании поприветствовал президент России Владимир Путин.

«Отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики находятся на подъеме, важной составляющей этих отношений является энергетическое сотрудничество, получившее в последнее время значительное развитие», — отмечается в приветствии.

Путин подчеркнул, что область взаимных интересов российских и китайских компаний постоянно расширяется. Лидер РФ выразил уверенность, что участники форума достигнут новых договоренностей и проведут содержательные дискуссии.

Напомним, Первый Российско-китайский энергетический бизнес-форум, о проведении которого лидеры двух стран договорились в ходе визита Путина в Китай в июне нынешнего года, проходит в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Участниками масштабной встречи стали около трехсот представителей энергетических компаний России и КНР. В ходе форума будут проведены круглы столы по таким направлениям, как «уголь и электроэнергетика», «нефтегазовая отрасль» и другим.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что РФ и КНР расширяют сотрудничество в области энергетики, в том числе атомной.