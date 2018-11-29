Сирия: стратегический мост в провинции Эль-Кунейтра планируют восстановить за три месяца

Дамаск, 29 ноября. Власти сирийской провинции Эль-Кунейтра заявляют, что автомобильный мост, соединявший ранее север и юг региона, будет восстановлен в кратчайшие сроки.

Стратегический автомобильный мост был разрушен боевиками в ходе военных действий. В данный момент жители Сирийской Арабской Республики вынуждены пользоваться объездной дорогой, однако, ситуация должна измениться к началу весны.

«До войны это была главная дорога, соединявшая юг и север провинции. После освобождения этого района от террористов, которые неоднократно подрывали мост, мы приступили к его восстановлению. Планируем, что все работы будут закончены за три месяца и машины смогут поехать здесь, а не по объездной дороге», — сообщил ТАСС заместитель губернатора провинции Касем Мухаммед.

Отметим, в 2015 году контроль над большей частью провинции Эль-Кунейтра установили боевики целого ряда террористических организаций. Бои на этой территории между правительственными войсками и экстремистами продолжались в течение двух лет.

В мае 2017 года Россия, Турция и Иран в рамках переговоров в Астане подписали меморандум, согласно которому районы Эль-Кунейтры, а также провинции Даръа и Эс-Сувейда вошли в зону деэскалации. Согласно достигнутым договоренностям, здесь запрещалось ведение боевых действий между правительственными войсками и формированиями вооруженной оппозиции, за исключением операций против террористов. В августе 2018 года вооруженные силы САР при поддержке ВКС РФ полностью уничтожили бандформирования и установили контроль над Эль-Кунейтрой.

Как сообщали ранее «Известия», по оценке экспертов Минэкономики Сирийской Арабской Республики на восстановление страны до послевоенного уровня может уйти до 10 лет.