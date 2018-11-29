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Шведские СМИ восхитились успехами России в сельском хозяйстве

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Шведские СМИ оценили успехами России в сельском хозяйстве

Стокгольм 29 ноября. Журналисты шведского журнала Lantbrukets Affärstidning написали об успехах Российской Федерации в развитии агропромышленного комплекса.

Как отметило издание, российское сельское хозяйство является самой быстрорастущей отраслью экономики страны, и сейчас Россия экспортирует больше продуктов сельского хозяйства, чем оружия.

«При этом за последние пять лет и производство сельскохозяйственной продукции, и ее экспорт выросли на 20%», — практически восхищаются успехами российского агропрома журналисты из Швеции.

Издание напоминает, что активно инвестировать в собственное сельское хозяйство правительство России начало в 2005 году. Еще один весомый толчок в развитии отрасли был дан в 2014 году, когда Россия запретила импорт ряд продуктов питания из ЕС и США.

Шведские СМИ оценили успехами России в сельском хозяйстве

«Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы, вторым по величине производителем зерновых и семян подсолнечника, третьим по величине производителем молока и картофеля», — резюмирует Lantbrukets Affärstidning.

Автор: Константин Терехов
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