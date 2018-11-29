В аэропортах РФ планируют использовать смартфоны вместо талонов

Москва, 29 ноября. В Минтрансе РФ завершают работу над приказом об отмене бумажных талонов в аэропортах.

В самолеты по смартфонам начнут пускать россиян с вступлением в силу нового приказа Министерства транспорта РФ, подразумевающего отказ от использования в аэропортах страны привычных бумажных талонов на посадку.

Планируется, что пассажиру на его телефон будут присылать штрих-код, который в дальнейшем можно отсканировать с экрана гаджета.

Работа над нововведением велась с прошлого года, однако, его внедрению мешала законодательная коллизия, согласно которой электронный билет признается равносильным бумажному, с другой — требуется штамп при досмотре. Для ее устранения потребовался отдельный приказ Минтранса.

В аэропортах, поддержавших инициативу ведомства, уже заявили о готовности установить специальные турникеты с оборудованием для считывания штрих-кодов. Как ожидается, нововведение позволит значительно сэкономить время пассажиров.

Как сообщают «Известия», подобная технология уже использовалась в московском аэропорту «Домодедово» во время чемпионата мира по футболу — тогда ею воспользовались около 1,2 млн человек.