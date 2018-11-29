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В аэропорты и на вокзалы могут быть возвращены комнаты для курения

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В аэропорты и на вокзалы могут быть возвращены комнаты для курения

Москва, 29 ноября. В российские аэропорты и вокзалы следовало бы вернуть специальные комнаты для курения.

Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель председателя комитета по транспорту и строительству нижней палаты российского парламента Виталий Ефимов (ЕР).

«Мы на комитете раньше поддержали предложение о возврате курительных комнат в аэропорты, но не поддержал Минздрав. Мне вообще непонятна позиция — это же отдельная комната, если люди курят, то пусть там и курят», — заявил депутат.

Парламентарий уверен, что подобными запретами число курильщиков не сократить. Надо с детства воспитывать подрастающее поколение, чтобы не курили, занимались спортом, вели здоровый образ жизни. 

Как напоминает «Газета.ru», курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят «антитабачный» закон. Летом 2014 года ограничения для курильщиков были еще ужесточены.

Автор: Константин Терехов
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