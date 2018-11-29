Путин утвердил бюджет Пенсионного фонда

Москва, 29 ноября. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2019 год.

Согласно документу за подписью президента, бюджет ПФР на 2019 год утвержден с дефицитом в 23 млрд рублей. Так, доходы Пенсионного фонда в будущем году составят 8,635 трлн рублей, а расходная часть бюджета — 8,623 трлн. Закон, принятый депутатами Госдумы РФ 20 ноября и утвержденный в верхней палате парламента 23 ноября, опубликован на официальном портале правовой информации.

Доходы бюджета ПФР на 2019 год сформированы с превышением показателей текущего года на 358 млрд рублей, расходы фонда вырастут почти на 116 млрд. Согласно документу, тариф страховых взносов останется неизменным и составит 22% в пределах базы, облагаемой взносами и 10% сверх нее.

Выпадающие доходы бюджета ПФР планируется возместить за счет трансфертов из федерального бюджета. Для финансового обеспечения выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат в 2019 году из бюджета РФ планируется выделить 3,3 трлн рублей, в том числе на выплату страховых пенсий - 1,9 трлн.

Как сообщают «Известия», Владимир Путин пообещал, что в будущем году пенсии россиян продолжат расти. Такое заявление президент сделал, выступая на заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».